Koniec z autobusami widmo. Jak jest w rozkładzie, to ma być na przystanku

– ZTM wziął się do roboty. Z tych rozkładów na dworcach i przystankach zniknęły kursy oznaczone kolorem czerwonym – mówi Kamil Piwowarczyk, radny Gminy Konopnica, który zainteresował się tą sprawą.

Po jego interwencji i naszym artykule Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w końcu oficjalnie zdecydował, że nie ma już podstaw do czasowego zawieszania kursów. Taka możliwość była, ale w pandemii. Od czasów najsurowszych restrykcji wiele się jednak zmieniło, ale niektóre firmy transportowe nadal korzystały z możliwości ucinania połączeń.

– Przewoźnicy zostali poinformowani o braku podstaw prawnych do stosowania zawieszenia wykonywania przewozów oraz wezwani do realizacji wszystkich kursów zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia – wyjaśnia ZTM.

W przypadku rezygnacji z kursów przewoźnicy muszą złożyć odpowiedni wniosek w sprawie zmian rozkładu jazdy. To ważna informacja, ponieważ za złamanie zasad grożą kary.

– Kontrola regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wykonywana jest na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym. W wyniku stwierdzonych przez pracowników Urzędu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego, na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym wydawane są decyzje administracyjne o nałożeniu na podmiot wykonujący przewóz drogowy administracyjnej kary pieniężnej – wyjaśnia Remigiusz Małecki z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

W ubiegłym roku nierzetelni przewoźnicy z naszego regionu w ten sposób musieli zapłacić ponad 40 tys. zł. Tylko do lipca wartość kar sięgnęła już ponad 32 tys. zł. Nie zniechęciło to ich jednak do kontynuowania „samowolki”.

Czas pokaże, co przyniosą zmiany. Póki co ZTM informuje o podjęciu współpracy w tej sprawie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego (organ właściwy w sprawie udzielenia zezwoleń na liniach komunikacyjnych wykraczających poza Powiat Lubelski) oraz Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w Lublinie.