Lubelskie. Piernikowe serca od uczniów. "Pomagamy ludziom, którzy są samotni"

Ostatnia taka akcja w Mariance odbyła się w 2019 roku. – Teraz reaktywujemy „Słodkie Święta dla Seniora”. W jej ramach nasi uczniowie dekorowali już pierniczki, a w poniedziałek i w wtorek będą je roznosić mieszkańcom w ramach świątecznego prezentu – opowiada nauczycielka Karolina Roszkiewicz.

– Bardzo czekaliśmy na powrót tej akcji po pandemii, zarówno dzieci, jak i my nauczyciele, więc wznowienie jej nie było trudne – przyznaje Katarzyna Dąbrowska, organizatorka akcji. – Myślę, że mieszkańcy miejscowości sąsiadujących ze szkoła z wielką radością będą wyglądać naszych szkolnych elfów. Dzieci i my, też już nie możemy się doczekać, kiedy ruszymy w teren. Dumy ze swoich uczniów nie kryje też dyrektorka szkoły: – Oczywiście, że jestem dumna z pomysłowości nauczycieli, dzieci i społeczności szkolnej. Cieszę się, że wychodzimy z inicjatywą wsparcia dobrym słowem osób starszych. Jest to akcja-reaktywacja na którą bardzo czekaliśmy, ponieważ czas świąt Bożego Narodzenia jest szczególnie ważny dla każdego człowieka – podkreśla Mariola Matlakowska.

Pierniczkowe prezenty cieszą też uczniów. Pytamy ich, co ta akcja daje mieszkańcom Marianki. – Szczęście, bo ktoś im coś dał, radość – uważa piątoklasista Michał.

– Są szczęśliwi, czują się potrzebni, że ktoś o nich myśli – dodaje Janek.

– To dobry uczynek – uważa Filip z 7 klasy. – Pomagamy ludziom, którzy są samotni.

– Dzięki naszym pierniczkom ktoś może być szczęśliwszy – uważa jego kolega Paweł.