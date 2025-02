Mieszkańcy czują się wykluczeni komunikacyjnie. Gmina odpiera zarzuty

- Z dniem 1 stycznia 2025 roku, bez wcześniejszych informacji, większość kursów z miejscowości Majdan Mętowski została zlikwidowana - czytamy w liście do redakcji. - Na chwilę obecną mieszkańcy mają do dyspozycji jedynie kursy tylko poranne o godz. 6.06, 7.42 oraz 10.50, które są kursami bez możliwości powrotu do miejscowości Majdan Mętowski.

Autor listu podkreśla, że pasażerowie, w tym osoby starsze i niepełnosprawne, muszą wracać pieszo z Dominowa do Majdanu Mętowskiego, gdzie do pokonania mają ponad osiem kilometrów. - Wcześniej, zgodnie z projektem, kursy odbywały się regularnie od rana do wieczora z możliwością powrotu do domu – to kolejna część listu.

- Kierowca twierdzi, że nie może dowieźć pasażerów do Majdanu Mętowskiego, ponieważ urząd gminy zamontował w busie urządzenie GPS lokalizujące trasę przejazdu i nie może odwozić pasażerów do Majdanu Mętowskiego, ponieważ gmina może nałożyć karę na przewoźnika, co jest oczywiście absurdem, ponieważ zgodnie z projektem wszystkie autobusy powrotne powinny kursować również do Majdanu Mętowskiego - czytamy. Gmina odpiera wszystkie zarzuty anonimowego autora listu.

- Rozkład jazdy na przedmiotowej linii został zmodyfikowany zgodnie z wnioskami zgłaszanymi w 2024 roku przez mieszkańców i szkołę – wyjaśnia Robert Dąbek z Urzędu Gminy Głusk. - Został on dostosowany pod względem objęcia komunikacją pozostałej części Majdanu Mętowskiego i potrzebą dojazdu uczniów do szkoły podstawowej w Wilczopolu Kolonii. Wbrew nieprawdziwym informacjom informuję, że tą linią można zarówno dojechać do Dominowa, jak i wrócić do Majdanu Mętowskiego. Rozkład jazdy jest

dostępny na stronie gminy Głusk. Osoby zainteresowane tym transportem zapraszamy do skorzystania z niego i przekonania się, że można dojechać do Dominowa jak i również wrócić z powrotem do Majdanu Mętowskiego - dodaje.

Jak się okazuje, mieszkańcy mają do dyspozycji także drugą, alternatywną linię na trasie Majdan Kawęczyński – Wilczopole. Bus wykonuje na trasie 26 kursów w ciągu dnia umożliwiając dojazd mieszkańcom Majdanu Mętowskiego do urzędu gminy w Dominowie z przesiadką na linię nr 16, która wykonuje 34 kursy w ciągu dnia.