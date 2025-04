Nauka przez zabawę. Centrum Nauki Kopernik zawita do województwa lubelskiego

Mobilna wystawa z Centrum Nauki Kopernik pojawi się w Strzeszkowicach Dużych, dając uczniom niepowtarzalną szansę na samodzielne eksperymentowanie, zabawę i zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie.

Nauka, która wciąga i zachwyca

Na uczniów czeka kilkanaście interaktywnych eksponatów, które pozwolą m.in. sprawdzić swoją pamięć, zmierzyć się z łamigłówkami logicznymi oraz zrozumieć, jak działa ludzkie serce.

Zasiadając na wirującym krześle, będą mogli poczuć, na czym polega teoria zachowania momentu pędu. Układając „człowieka-układankę”, poznają anatomię i rozmieszczenie organów wewnętrznych. To nauka w najlepszym wydaniu – poprzez działanie, zabawę i bezpośredni kontakt.

W czwartek, 24 kwietnia z Naukobusu skorzystają uczniowie szkoły w Strzeszkowicach Dużych. A w piątek, 25 kwietnia na spotkanie z nauką zostali zaproszeni uczniowie z pozostałych szkół podstawowych z gminy Niedrzwica Duża i dorośli mieszkańcy miejscowościi.

Naukobus będzie dostępny w godzinach od 8 do 15.

Program „Nauka dla Ciebie” – wyrównywanie szans i budowanie ciekawości świata

Wizyta Naukobusu to część ogólnopolskiego programu „Nauka dla Ciebie”, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz popularyzacja nauki w mniejszych miejscowościach, z dala od dużych centrów akademickich.

Organizatorzy stawiają na innowacyjność i nowoczesne metody nauczania – uczniowie są zachęcani do aktywnego poznawania świata, eksperymentowania i odkrywania nauki w codziennym życiu. Program integruje lokalne środowiska edukacyjne z naukowymi, budując most między szkołą a współczesną nauką.

Nauka dla wszystkich

„Nauka dla Ciebie” to działania skierowane nie tylko do uczniów, ale także nauczycieli, edukatorów i rodziców. Poprzez wspólne doświadczenie nauki program ma wzmacniać relacje i inspirować całe społeczności do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania o otaczający świat.

Wizyta Naukobusu w Strzeszkowicach Dużych została sfinansowana w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego