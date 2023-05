Prawne SOS dla mieszkańców gminy Jastków. Terminy, godziny, numery telefonów

Eksperci udzielą porad w zakresie rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, a także jeśli ktoś ma masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc.

Gdzie się zgłosić po pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju. Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt można dowiedzieć się w starostwie powiatowym, urzędzie gminy, urzędzie miasta.

Termin porady, w przypadku powiatu lubelskiego, ustalany jest telefonicznie pod numerem: (81) 52 86 714 lub mailowo: pomocprawna@powiat.lublin.pl.

Na czym polegają usługi?



Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.



Doradca obywatelski przyjrzy się problemom, tak aby dostosować pomoc do danej sytuacji. Wytłumaczy ci też jakie masz prawa, czyli czego możesz się domagać i obowiązki, jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić. Doradca również będzie cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże ci krok po kroku go wykonać.

Z mediacji można skorzystać jeśli mamy z kimś konflikt. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Jak się przygotować do porady?

Na poradę należy zabrać ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, a także dokumenty dotyczące problemu, z którym się zgłaszamy (nie są one jednak obowiązkowe). Jeśli jesteś przedsiębiorcą przygotuj zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie bądź rybołóstwie otrzymane w roku, w którym ubiegasz się o pomoc o

Lista punktów świadczących pomoc prawną