Lubelskie. Radny zobaczył zdjęcie z dożynek i się zagotowało

Radny nie kryje, że do zwolenników dyrektorki nie należy. – To, że burmistrz dobrał sobie swoich współpracowników, mnie nie dziwi. Ma do tego prawo i jest to zrozumiałem – przekonuje Bednarczyk. – Ale pod warunkiem, że osoby te mają kompetencje do pełnienia tych funkcji. Z moich informacji wynika, że pani dyrektor nie ma doświadczenia w pracy w instytucjach kultury.