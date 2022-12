Tak rośnie sypialnia Lublina. Co roku 500 mieszkańców gminy Głusk więcej

0 A A

Podmiejskie gminy, takie jak Głusk, przeżywają dynamiczny rozwój. Rozbudowana szkoła w Kalinówce już nie wystarcza (fot. UG Głusk)

W 12,5 tysięcznej gminie Głusk, co roku przybywa pół tysiąca nowych mieszkańców. Są to głównie lublinianie uciekający przed wielkomiejskim zgiełkiem, szukający ciszy i spokoju w Kalinówce, Ćmiłowie, Prawiednikach, Wilczopolu, Dominowie, Żabiej Woli, czy Kazimierzówce. Stały, niemal 5-procentowy, wzrost liczby mieszkańców jest przyczynkiem do nowych wyzwań.

