Fatalny dzień na drogach. Trzy ofiary śmiertelne

Jak informuje młodszy aspirant Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie, do pierwszego tragicznego wypadku doszło w Urszulinie na drodze krajowej numer 82. Doszło tam do zderzenia motorowerzysty i kierującej mercedesem. 71-latek z gminy Urszulin kierujący jednośladem poniósł śmierć na miejscu, natomiast 44-latka z powiatu lubelskiego z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.

Do kolejnego wypadku doszło około godziny 17:20 na S17 w miejscowości Dąbrowica w rejonie węzła Sławinek. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 32-latek kierujący toyotą jechał prawym pasem w kierunku Lublina i uderzył przodem pojazdu w stojący na prawym pasie ruchu samochód opel. W wyniku zdarzenia do szpitala został przewieziony 67-letni kierowca opla i jego 61-letni pasażer. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń kierowca opla zmarł w szpitalu.

Do trzeciego tragicznego wypadku dosżło tuż przed godziną 19 na drodze powiatowej w miejscowości Pociecha. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący skodą jadąc w kierunku Lublina na prostym odcinku drogi zjechał na pobocze i uderzył w drzewa. W wyniku odniesionych obrażeń 46-letni mieszkaniec gminy Puławy zmarł na miejscu zdarzenia.

Teraz policjanci będą wyjaśniać szczegółowe okoliczności tych wypadków.