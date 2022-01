Uczniowie przechodzą na zdalną naukę. Nie przez COVID-19, tylko z powodu pożaru

Ogień pojawił się po północy.

– W momencie dojazdu na miejsce zdarzenia zastępów OSP i PSP pożar był w fazie rozwiniętej – opisuje st. kpt. Andrzej Szacoń, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. – Panowało intensywne zadymienie, a ogień wydobywał się przez okna. Strażacy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych bezzwłocznie weszli do wnętrza budynku, aby zlokalizować źródło ognia oraz przeszukać pomieszczenia. W celu ugaszenia pożaru podano dwa prądy wody. Następnie pogorzelisko skontrolowano z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Równocześnie budynek sprawdzono pod kątem obecności gazów niebezpiecznych.

W akcji, która trwała 1,5 godziny uczestniczyło 41 strażaków.

– Do pożaru doszło prawdopodobnie w wyniku awarii urządzenia elektrycznego – dodaje Szacoń. – Na skutek zdarzenia całkowitemu zniszczeniu uległa sala lekcyjna wraz z wyposażaniem. Straty oszacowano wstępnie na 100 tys. zł.

W związku z pożarem lekcje stacjonarne zostały zawieszone. Uczniowie podstawówki przechodzą na naukę zdalną. – Trzeba nie tylko dobrze wywietrzyć sale, ale też przeprowadzić remont. Czekamy na ubezpieczyciela. Później zacznie się sprzątanie – mówi Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk.

Sala, w której pojawił się ogień znajduje się na pierwszym piętrze. – Uczą się w niej dzieci z pierwszej klasy – mówi Elżbieta Sobaszek, dyrektorka szkoły. – Sala była niedawno remontowana. Była z nowymi meblami i urządzeniami multimedialnymi.

Na szczęście pożar nie rozprzestrzenił się na korytarz. – Ale cała sala lekcyjna jest do remontu, łącznie z wymianą okien i zrywaniem tynków i podłogi – przyznaje dyrektorka SP w Prawiednikach.

Lekcje zdalne będą co najmniej do końca tego tygodnia. Dyrektorka szkoły przewiduje, że potrwa to dłużej, bo aż do ferii zimowych, które w naszym województwie rozpoczynają się 14 lutego.

W Szkole Podstawowej w Prawiednikach uczy się 175 uczniów.

Oddział przedszkolny mieszczący się w OSP funkcjonuje normalnie.