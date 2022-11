W piątek, 25 listopada na stronie internetowej gminy Wólka, a także na oficjalnym jej profilu na Facebooku, został zamieszczony komunikat podpisany przez Arkadiusza Sulowskiego, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka.

PGK informuje, że „zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 25.11.2022 r. (otrzymanej o godzinie 15:45 i 16:03) woda z ujęć w Łuszczowie Pierwszym oraz w Sobianowicach jest warunkowo przydatna do spożycia i poddawana jest dezynfekcji” (pisownia oryginalna).

W dalszej część jest informacja, do których dokładnie miejscowości jest dostarczana woda z tych wodociągów.

– W wodzie zostały wykryte bakterie e-coli – mówi Edwin Gortat, wójt gminy Wólka. – Źródła skażenia nie jesteśmy w stanie określić. Najprawdopodobniej są nieszczelne jakieś szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków i w ten sposób mogło dość do zanieczyszczenia ujęcia. Dlatego wszyscy musimy zadbać o własne instalacje. I dodaje: – Do takiej sytuacji doszło w naszej gminie pierwszy raz.

W związku z zapytaniami ws. komunikatu, jeszcze w piątek na Facebooku Gminy Wólka ukazało się wyjaśnienie opatrzone emotikonami z buźkami: „Pić …. myć…. Można wszystko. Niemowlęta w domu - przegotować wodę w związku z licznymi komentarzami i zapytaniami… prościej się nie da.”

Niektórych ten sposób komunikacji zaskoczył. „Brakuje słów na określenie "Państwa" podejścia do problemu. Co to za rodzaj wypowiedzi na oficjalnym profilu gminy? Mieszkańcy szukają informacji, martwiąc się o swoich bliskich a otrzymują garść bełkotu sięgający swym poziomem kulturowym żylety na trybunach. Brak szczątkowych wartości reprezentatywnych urzędu! Mieszkańcy to nie trzoda, a przekazywanie jasnych i rzetelnych informacji to państwa obowiązek!" – skomentowała pani Ewelina.

„Bardzo profesjonalny wpis. Poziom godny gminy” – dodała pani Justyna.

– To krótkie wyjaśnienie ja napisałem – przyznaje wójt gminy Wólka. – Jeśli ktoś poczuł się obrażony, to nie mam na to wpływu. Jestem człowiekiem otwartym, znanym z tego, że o pewnych rzeczach mówię wprost. Myślę, że komunikaty na Facebooku mogą być pisane prostym, potocznym językiem. Oficjalny komunikat był zamieszczony wcześniej. Został także opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt przekonuje, że w związku ze skażeniem wody w ujęciach Łuszczów Pierwszy i Sobianowice gmina poradziła sobie „w sposób wzorowy”.

– Już 8 minut po otrzymaniu komunikatu z sanepidu przesłaliśmy sms-y do mieszkańców, informację podaliśmy też w internecie. Komunikat dotyczący jakości wody znalazł się także na tablicy ogłoszeń – wylicza Edwin Gortat. – Mieszkańcy także otrzymali informację bezpośrednio od pracowników, którzy dostarczali im wodę do domów. Była przywożona nie tylko beczkowozem ale też dostarczana w 5-litrowych baniakach.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Sobianowice zaopatruje w wodę ok. 2,2 tys. mieszkańców miejscowości:

Sobianowice,

Bystrzyca,

Pliszczyn,

Kolonia Pliszczyn,

Łysaków.

Natomiast wodociąg Łuszczów – ok. 1,8 tys. mieszkańców miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Turka (od nr 400 do nr 414), gm. Wólka, Kolonia Ludwików gm. Spiczyn.