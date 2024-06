W kranie sucho. Mieszkańcy gminy pozostawieni bez pomocy

„Piszę w sprawie skandalicznych niedopatrzeń dotyczących regularnej dostawy wody w obecnym czasie w gminie Jastków. Od 3-4 dni wody nie ma. Gmina trzy dni temu raczyła wystosować informację o suszy i prośbie o ograniczenie wykorzystania wody. Problem w tym, że aby ją ograniczać, woda musiałaby być dostępna. Niestety w w kranie pusto. To oznacza, że ani na cele konsumpcyjne, zwykłego umycia się, prania, mycia naczyń, ani żadne inne, woda nie jest dostępna - pisze do nas mieszkaniec zaniepokojony sytuacją.

Jak dodaje, świadczy to o "nieumiejętności dostosowania dostaw wody do liczby mieszkańców w gminie" lub "ustaleniu godzin, w których woda jest dostępna". – Niestety jest to nieludzkie, aby przez kilka dni w spartańskich warunkach próbować normalnie funkcjonować. Mowa jest o całych rodzinach, które zostały pozbawione godnego życia” – ocenia nasz Czytelnik.

Na terenie gminy znajdują się gospodarstwa, w których hodowane są zwierzęta. Co mają zrobić ich właściciele? Na stronie internetowej UG w Jastkowie oraz w mediach społecznościowych wójt gminy, Paweł Jędrejek, wystosował apel do mieszkańców:

Brak pomocy ze strony lokalnych władz krytykuje autor listu do naszej redakcji. – Niestety jedynym działaniem gminy jest wystosowanie oświadczenia (licząc, że każdy mieszkaniec codziennie z wypiekami na twarzy śledzi gminną stronę czy social media). Brak chociażby podstawienia wozu strażackiego, z którego można zaczerpnąć wodę na podstawowe potrzeby. Niestety gmina nie zdaje egzaminu w tak ważnej sprawie - podsumowuje mieszkaniec.

Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z wójtem Jastkowa. Najpierw był na spotkaniu, a później nie odbierał telefonu.