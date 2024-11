Wypadek na trasie Lublin- Łęczna. Jezdnia zablokowana

O godz. 14.23 doszło do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów na trasie Lublin-Łęczna w miejscowości Turka. Na drodze w kierunku Łęcznej zderzył się samochód ciężarowy, auto osobowe i pojazd typu pick-up.



Jedna osoba została ranna. Jezdnia jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje na objazdy.



- Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i kieruje ruch na objazd z Łęcznej na DW 829, DW 828 do DK 19 dla pojazdów ciężarowych, dla pojazdów osobowych drogą powiatową przez Sobianowice, Pliszczyn do Lublina. Dla pojazdów do Łęcznej przez węzeł Lublin Zadębie DW 822 przez Świdnik, Mełgiew do DW 829 do Łęcznej - czytamy w komunikacie PID.



Przewiduje się, że utrudnienia mają portwać około 2,5 godziny.