Szwajcaria coraz popularniejszym kierunkiem emigracji zarobkowej. Ile można zarobić?

Wynagrodzenie obcokrajowców jest wyrównane do pensji Szwajcarów, a państwo regularnie to sprawdza. Nie ma czegoś takiego jak minimalna stawka krajowa. Wszystko ustala się indywidualnie z pracodawcą, na wysokość wynagrodzenia wpływa m.in. doświadczenie, stanowisko, etat.

Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy z branży finansowej oraz medycznej (ok. 8-9 tys. euro/mies.). Statystycznie mężczyźni zarabiają w Szwajcarii o 17 proc. więcej niż kobiety – informuje portal europa.jobs. W branży budowlanej, produkcyjnej czy handlu można zarobić ok. 6 tys. euro miesięcznie.

Znasz język? Więcej zarobisz

Ok. 70 proc. mieszkańców Szwajcarii posługuje się językiem niemieckim. Jego znajomość znacznie ułatwi poszukiwanie pracy oraz zwiększy szansę na wyższe wynagrodzenie. Posiadanie certyfikatów językowych podbuduje wiarygodność w oczach tamtejszego pracodawcy.

W Szwajcarii jest zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych, nianie i pomoc domową. Poszukiwani są także elektrycy i spawacze. Nie brakuje ofert pracy sezonowej m.in. w branży ogrodniczej, gastronomicznej i hotelarskiej.

Jeśli celem wyjazdu do Szwajcarii jest podjęcie pracy na więcej niż 90 dni, trzeba mieć odpowiednie pozwolenie. Wniosek o jego wydanie jest składany przez pracodawcę do urzędu kantonalnego. Dopiero po udzieleniu zgody pracownik może się ubiegać o wizę pracowniczą. Ten dokument potwierdza legalność pracy i pobytu w Szwajcarii. Obywatele Unii Europejskiej nie powinni mieć problemu z dostaniem pozwolenia na pracę, jest to raczej formalność.

Ile za mieszkanie?

Przed wyjazdem do Szwajcarii warto poznać koszty utrzymania. Wynajem mieszkania to średnio ok. 1300 CHF (ok. 5600 zł). Tyle zapłacimy za kawalerkę lub małe dwupokojowe mieszkanie. Koszt wynajmu zależy głównie od lokalizacji, metrażu oraz standardu. Dlatego ceny mieszkań w poszczególnych kantonach są bardzo zróżnicowane.

Można jednak przyjąć, że wynajem dwupokojowego mieszkania (około 60 mkw.) w dobrym standardzie to koszt 800-1400 CHF, czyli około 2900-5200 zł (w Zurychu i innych większych miastach). Za pokój w Zurychu płaci się około 500 CHF (ok. 1800 zł). Warto więc zwrócić uwagę na te oferty pracy, w których pracodawca zapewnia zakwaterowanie. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku pracy tymczasowej.

Inne koszty życia

Trzeba też pamiętać o obowiązkowym abonamencie radiowo-telewizyjnym w wysokości 365 CHF (ok. 1569 zł) rocznie. Jest wymagany bez względu na to, czy w mieszkaniu jest telewizor lub radio. Do tego dochodzi podatek, a jest to średnio ok. 850 CHF (ok. 3670 zł). W poszczególnych kantonach te kwoty mogą być różne, bo procent podatku jest inny (zaczynając od 4,5 proc. w kantonie Zug, aż do 16 proc. w Neuchâtel).

Za ubezpieczenie zdrowotne zapłacimy ok. 330 CHF (1413 zł). Powinien je mieć każdy, niezależnie od tego, czy pracuje. Jest też tańsze ubezpieczenie za ok. 200 CHF (860 zł), ale wiąże się ono z dodatkowymi opłatami za każdą wizytę u lekarza.

Karta sim, internet (najtańszy pakiet 8 GB) to wydatek ok. 20 CHF (ok. 90 zł). Dodatkowo trzeba zapłacić 20 CHF za aktywację karty (jednorazowo). Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, więc koszty roamingu są zdecydowanie wyższe.

Źródło: europa.jobs