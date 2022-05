Fiordy, praca i zarobki. Norwegia kusi ofertami, ale czym innym odstrasza

Zacznijmy od zarobków: według statystyk imigranci zarabiają przeciętnie trochę mniej, czyli około 40 000 koron norweskich (NOK), co w przeliczeniu oznacza 4 tysiące euro. Średnie miesięczne zarobki brutto w Norwegii w najpopularniejszych branżach prezentują się tak:

* Spawacz – 39 630 NOK/3900 euro

* Dekarz – 38 330 NOK/3880 euro

* Kierowca ciężarówki – 37 540 NOK/3700 euro

* Stolarz – 36 830 NOK/3600 euro

* Kierowca autobusu – 36 690 NOK/3600 euro

* Malarz – 36 630 NOK/3590 euro

* Pracownik ładunku i rozładunku – 35 920 NOK/3500 euro

* Kucharz – 34 200 NOK/3350 euro

* Asystent w budownictwie – 33 780 NOK/3300 euro

* Sprzątaczka w firmie – 33 080 NOK/3240 euro

* Pielęgniarka – 25 000 NOK/2500 euro

Płaca minimalna w pracach sezonowych (czyli tych gorzej opłacanych) wynosi około 20 000 NOK/1950 euro.

Tyle zarobimy. A ile wydamy?

Pierwszym i niezbędnym wydatkiem, będzie wynajem pokoju bądź mieszkania. Tu trzeba pamiętać, aby zawrzeć umowę bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za lokal w świetle prawa: właścicielem lub zarządcą. Ceny wynajmu mieszkań w Norwegii również są znacznie wyższe od cen reszty krajów europejskich.

Miesięczny całkowity koszt kawalerki waha się w przedziale od 10 000 do 12 000 NOK (1000-1200 euro) w centrum dużych miast, na przykład Oslo. Mieszkania 2-3 pokojowe z przeznaczeniem na kilka osób to koszt nawet do 16 000 NOK (1600 euro).

Oznacza to, nawet w przypadku zamieszkania w kilka osób, że trzeba się liczyć z kosztami rzędu 3000-6000 NOK (300-600 euro) od osoby.

Najczęściej poszukiwanym lokalem przez „świeżych” polskich emigrantów jest jednak pokój jednoosobowy: jego cena to około 4000-7000 NOK (400-700 euro) miesięcznie. Niektóre gminy udzielają pomocy w znalezieniu mieszkania lub pokoju do wynajęcia. Zwykle jednak skupiają się na osobach znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji, których nie stać ani na zakup własnego mieszkania, ani na samodzielne wynajęcie mieszkania na rynku prywatnym.

Gdzie szukać mieszkania w Norwegii? Najlepiej na norweskojęzycznych serwisach internetowych. Jednym z popularniejszych portali ogłoszeniowych jest finn.no. Duża część stron i portali norweskich dostępna jest także w języku angielskim (np. nestpick.com oraz rentberry.com).

Koszty jedzenia zależą oczywiście od wielu czynników, ale osoby, które wyjeżdżają do Norwegii samodzielnie wydają około 3000 NOK (300 euro) miesięcznie na produkty spożywcze jedzenie i tzw. chemię.

Norwegia posiada dobrze rozbudowaną komunikację publiczną i rozległą sieć połączeń autobusowych, promowych, kolejowych oraz lotniczych. Na niewielkich odległościach warto poruszać się lokalnymi autobusami. Ruter.no to portal, na którym znajdziemy rozkłady jazdy komunikacji miejskich w całym kraju.

Przykładowe ceny biletów autobusowych w Oslo:

* jednorazowy – 39 NOK (3,8 euro)

* 24-godziny – 117 NOK (11,4 euro)

* 7-dniowy – 323 NOK (32 euro)

* 30-dniowy – 814 NOK (79 euro)

* całoroczny – 8140 NOK (798 euro)

Źródło: europa.jobs