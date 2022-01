Ile można zarobić we Francji.

Jeden z najbogatszych krajów w Unii Europejskiej od lat zmaga się z brakiem siły roboczej. Poziom zarobków we Francji, dla pracowników tymczasowych, z jednej strony kształtują przepisy o wynagrodzeniu minimalnym, z drugiej zaś konieczność dostosowania ich wysokości do takiej, jaką mają pracownicy francuscy zatrudnieni na tym samym stanowisku. Poziom wynagrodzenia zależy też od kwalifikacji. Im są one wyższe, tym zarobki są atrakcyjniejsze.

Realnie wykwalifikowany pracownik może zarobić nawet od 1800 do 2200 euro miesięcznie. Z kolei na przykład w branży hotelowej lub na stanowiskach niewykwalifikowanych, są one bliższe płacy minimalnej, która we Francji w 2022 roku wynosi 1603,12 euro netto, jednak najczęściej znacznie ją przewyższa.

Minimalna stawka godzinowa to 10,57 euro netto.

Na wysokość zarobków we Francji, ma także wpływ charakter kontraktu. Często zdarza się, że pracodawca daje możliwość pracy w nadgodzinach lub w dodatkowe dni. To może podnieść poziom wynagrodzenia o kilkaset euro. Kolejnym elementem jest to, co zapewnia agencja pracy, czyli na przykład zakwaterowanie i zwrot dojazdów do miejsca pracy, bo to duże koszty.

Przykładowe stawki we Francji:

spawacz 135 (mag): 2400-3000 euro netto miesięcznie

murarz: 2050-2300

pracownik produkcji: 1800-1850

pokojówka: 1700-1900

hydraulik: 2600-2700

malarz-tapeciarz: 1900-2400

źródło: europa.jobs