Płaca minimalna w Europie. Jak Polska wypada na tle innych krajów?

W najnowszych danych Eurostatu podzielono kraje europejskie na trzy grupy pod względem poziomu stawek minimalnych. Do pierwszej grupy należą kraje, gdzie miesięczne wynagrodzenie waha się na poziomie 330-750 euro miesięcznie (tu znalazła się Polska). Druga grupa to zarobki pomiędzy 790-1200 euro, a trzecia grupa minimalne miesięczne wynagrodzenie ponad 1500 euro.

Różnica minimalnych stawek jest znacząca, niekiedy wynosi ponad tysiąc euro. Najwyższe minimalne wynagrodzenie w Europie jest prawie 7-krotnie wyższe od najniższego (Bułgaria – 332 euro, Luksemburg – 2640 EUR).

W zestawieniach nie ma minimalnych wynagrodzeń m. in. w krajach skandynawskich. Wynika to z tego, że nie mają one odgórnie ustalonych stawek. Poziom wynagrodzenia zależy zarówno od decyzji związków zawodowych, jak i bezpośrednio od pracodawcy.

I grupa

Bułgaria 332

Łotwa 500

Chorwacja 500

Rumunia 515

Węgry 557

Słowacja 646

Estonia 654

Czechy 664

Polska 664

Portugalia 705

Litwa 730

II grupa

Malta 791

Słowenia 1074

Hiszpania 1126

III grupa

Austria 1500

Niemcy 1600

Francja 1603

Belgia 1626

Irlandia 1724

Niderlandy 1725

Luksemburg 2640

Źródło: Europa.jobs