Straż Graniczna rekrutuje. Pensja? Nawet 7600 zł na rękę!

Pierwsze w tym roku egzaminy do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. (fot. NOSG)

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej trwają pierwsze w tym roku egzaminy. W 2025 roku NOSG planuje przyjąć do służby kontraktowej nawet 100 osób, a do przygotowawczej co najmniej 190. To szansa dla osób, które chcą podjąć pracę w służbach mundurowych, a przy tym zyskać stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.

