Targi pracy Electric Day: Praca nie tylko dla elektryka

Elektrotechnika, automatyka, energetyka, odnawialne źródła energii, mechatronika – takim obszarom poświęcone będą Targi pracy Electric Day, które organizuje Biuro Karier Politechniki Lubelskiej wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki.

– Chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które realnie połączy potrzeby pracodawców z potencjałem naszych studentów. Chcemy, by Electric Day stał się platformą do rozmów o przyszłości branży, o kompetencjach, jakie będą kluczowe oraz o tym, jak uczelnia może jeszcze lepiej przygotowywać swoich absolwentów do wyzwań rynku pracy – podkreśla Anna Mazur-Sokół, kierownik Biura Karier PL.

W pierwszej edycji Electric Day uczestnicy będą mogli porozmawiać z przedstawicielami kilkunastu firm, poznać ich oczekiwania wobec przyszłych pracowników, wymienić się doświadczeniami i nawiązać pierwsze zawodowe kontakty.

To wszystko w środę, 16 kwietnia, w godzinach 9-14 w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 36c).