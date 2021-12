Przegląd tygodnia, czyli narodziny gwiazdy

POWRÓT ZE ZSYŁKI

Gazeta Wyborcza Lublin o nowym trendzie wśród mieszkańców podlubelskich siół i wsi: „Mają dość życia w samochodach, ciągłych podróży do pracy, szkoły, na zajęcia pozalekcyjne. Nie mają czasu na kino, teatr. Wychowali się w blokach, w końcu przyznają, że praca w ogrodzie to nie to. Sprzedają domy na wsi i wracają do centrów miast”.

Podmiejskich uchodźców zapraszamy do Lublina!

SKĄPCY

Z prawie dwukrotnej podwyżki pensji cieszy się marszałek Jarosław Stawiarski (PiS); radują się serce i palce w portfelu prezydenta chełmian Jakuba Banaszka (plus 9 tys. zł); promienieje twarz prezydenta Lublina (około 9,5 tys. zł więcej). A takiemu burmistrzowi Łęcznej Leszkowi Włodarskiemu to pozostało tylko siąść i płakać nad marnymi 9,6 tys. zł, które miał i nadal będzie mieć. Radni byli nieubłagani: nie dla burmistrza kiełbasa.

