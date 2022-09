Przegląd tygodnia. Historia o wdzianku, które rozgrzało radnego i pół Polski

WDZIANKO

W tym tygodniu na czołówkach gazet i portali zagościły tym razem Bełżyce. A to za sprawą fotografii z panią Kazimierą w roli głównej, która na niedawne Dożynki Wojewódzkie w Radawcu ubrała gustowny fartuch, żeby było i elegancko, i żeby nic się nie pobrudziło. Zdjęcie nie spodobało się jednak radnemu Andrzejowi Bednarczykowi, który aż zapiał z oburzenia. „Masakra!!! Takie zdjęcie z Dożynek Wojewódzkich na stronie Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach. Gratulacje dla Pani Dyrektor za „wyczucie smaku” i promocję Gminy Bełżyce. Przydało by się trochę kultury w Miejskim Domu Kultury!!!”

Pani Kazimiera, określana przez koleżanki „kabareciarą”, nie zauważa nic niestosownego w swojej kreacji. – To są dożynki, a nie pogrzeb – skomentowała.

Dobrze wiedzieć, bo przez te wieńce to dożynki zawsze kojarzyły nam się z tym drugim

INVEST IN LUBELSKIE

Na czołówki gazet i portali przebił się także Kraśnik, Europejska Stolica 5G i LGBT. Przebił się dzięki inwestycji za 5 mld złotych, między innymi w gigantyczna farmę fotowoltaiczną. List intencyjny w tej sprawie, w blasku fleszy, podpisali m.in. Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Wojciech Wilk. Później się okazało, że fundacja, która ma takie ambitne plany, została założona miesiąc wcześniej, a „mieści się” w wirtualnym biurze w Nowym Jorku. Dodatkowo radny Paweł Kurek ustalił, że fundacja ma powiązania z podmiotami obracającymi walutą elektroniczną.

Czysta energia do kopania kryptowalut jest jak najbardziej pożądana

RYTUAŁ

Jeśli ktoś w czwartek spotkał Prezydenta Miasta Lublin w środku komunikacji miejskiej, jak jechał bez biletu, to znaczy że to był Europejski Dzień Bez Samochodu, a za bilet służył dowód rejestracyjny.

Następna okazja do spotkania Pana Prezydenta w autobusie już za rok, 22 września

NOWOŚĆ

„Dziękuję za możliwość udziału w obchodach 110-lecia OSP w Gminie Goszczanów (woj. łódzkie – red.) i przekazania nowego samochodu, który będzie służył strażakom i lokalnej społeczności” – pochwalił się na Twitterze minister edukacji Przemysław Czarnek. I w internetach zaczęli drwić z naszego ministra, bo okazało się, że bojowy wóz nie jest znowu taki nowy – służy strażakom już od 1,5 roku.

Wielkie halo – u nas w Kraśniku to dwa razy obwodnicę otwierali

PIECZĘĆ

Jaką siłę ma urzędowy stempel mogli się przekonać młodzi mieszkańcy Niezabitowa w gminie Poniatowa, którzy zaszli za skórę pani wiceburmistrz Anecie Poniatowskiej (PiS). W piśmie do policji, w którym wyliczyła nazwiska dostrzeżonych pod remizą awanturujących się osób, umieściła co prawda swój prywatny adres, ale na dole przystawiła jak najbardziej służbową pieczątkę. Część chuliganów została ukarana grzywną. – Nie wiem, czy by było wykonane, to, co zostało wykonane, gdyby jej nie było. Wiedziałam, że jeśli będzie pieczątka, to wezmą sobie do serca – wyjaśniła pani burmistrz.

Wzięli. aż za bardzo