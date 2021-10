Przegląd tygodnia. Kto chodzi na koncerty Maty, a kto pokochał PiS?

STUDIUM PRZYPADKU

Przepoczwarzanie się posłanki-szachrajki trwa w najlepsze, z tym że wciąż nie ma efektu motyla i raczej nie ma się co go szybko spodziewać. Monika Pawłowska, która jeszcze niedawno oddałaby życie za wolność macic naszych i waszych, teraz z rana odmawia godzinki, słucha Ojca Dyrektora, a wieczorami leży krzyżem przed Prezesem, bo Biedroń i Gowin okazali się przy nich kiepskimi kochankami, dla których nie warto marnować kariery.

„Całe województwo wstydzi się takiego ministra – mówiła Pawłowska rok temu o naszym ulubieńcu Przemysławie. No dobra, a co my mamy powiedzieć o pani Monice?