Grupowe zwolnienia w Kraśniku. Chodzi o fabrykę łożysk

Około 100 osób traci pracę w Fabryce Łożysk Tocznych (FŁT) w Kraśniku. To pierwszy etap zwolnień grupowych w tej firmie – w sumie mogą one dotknąć 350 osób. Zarząd fabryki tłumaczy to trudną sytuacją finansową spowodowaną m.in. wysokimi kosztami energii i zatrudnienia.