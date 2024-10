Wielka inwestycja za ponad 1,2 miliarda złotych znów zalicza opóźnienie

Rozpoczęta jesienią 2019 roku budowa nowego serca puławskiej elektrociepłowni – bloku węglowego o mocy niecałych 100 MWe – miała trwać trzy lata.

Z powodu problemów wynikających z sanitarnych obostrzeń wprowadzanych w czasie pandemii a potem z powodu kłopotów będących wynikiem rosyjskiej napaści na Ukrainę, terminu tego wykonawcy nie udało się dotrzymać. Eksploatacji bloku nie roz-poczęto ostatecznie ani w roku 2022, ani 2023.

Do niedawna Polimex-Mostostal, który odpowiada za tę inwestycję, wskazywał na październik roku 2024, ale ta data również jest już nieaktualna. Teraz mowa jest o wiośnie, a dokładnie o 14 kwietnia przyszłego roku.

– Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana jest koniecznością wykonania dokładniejszych testów i analiz w zakresie zjawisk związanych ze spalaniem, w powiązaniu z dystrybucją powietrza do kotła i koniecznością modernizacji urządzeń pomocniczych, w szczególności w obszarze układu paliwo-powietrze – tłumaczy Polimex-Mostostal w wydanym komunikacie.

Żeby wywiązać się z umowy z puławskimi Azotami, konsorcjum odpowiedzialne za budowę nowego kotła, rozpoczęło jedno-cześnie „proces ustaleń z bankami”. Przypominamy, że do grupy firm budujących pechowy blok na węgiel, poza warszawskim Polimexem, wchodzą Polimex Energetyka i SBB Energy z Opola.

Rozbudowa puławskiej elektrociepłowni to jedno z tych wieloletnich zadań, które zostały rozpoczęte w czasach poprzedniego układu politycznego oraz kierownictwa chemicznej spółki, a kończone muszą być w zupełnie nowych realiach.

Obecny zarząd „Puław” ustami choćby prezesa Huberta Kamoli, wielokrotnie wyrażał swój sceptycyzm, co do zasadności całej inwestycji, argumentując go powszechnym odchodzeniem od węgla w polskiej energetyce na rzecz gazu.

O gazie, który miał zastąpić węgiel w Puławach mówiono już dekadę temu. Planowano wtedy budowę zupełnie nowej elektrowni gazowej w szczerym polu (na terenie gminy Puławy) o mocy aż 400 MW. Zwolennikami takiej koncepcji byli głównie lokalni politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy oraz ówczesny zarząd Grupy Azoty.

Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ich następcy o gazie nie chcieli już słyszeć. Były prezes ZA, Jacek Janiszek, stare plany nazywał „pomysłami z innej planety”. Obecnie w podobnym tonie, ale o bloku węglowym, mówią aktualni prezesi. Różnica jest taka, że nowy zarząd ZA, cofnąć podjętych w przeszłości decyzji nie może.

Wygląda więc na to, że nowy kocioł na węgiel w przyszłym roku otwierać będą jego najwięksi krytycy.