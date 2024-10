Chciał ominąć sarny. Kierowca dachował

Do zdarzenia doszło dzisiaj rano na drodze wojewódzkiej nr 801 w okolica Gołębia. Kierujący oplem 31-latek z Puław miał pecha. Tuż przed jego samochodem nagle pojawiły się przebiegające przez jezdnię sarny. Mężczyzna zaczął hamować, by uniknąć zderzenia z dzikimi zwierzętami, zjechał na pobocze, a następnie wpadł do rowu i dachował.

Jego pasażerom nic poważnego się nie stało. Zdołali wydostać się ze zniszczonego samochodu i wezwali pomoc. Sami przez bagażnik wyciągnęli również poszkodowanego kierowcę. Ten, jak informuje puławska policja, był trzeźwy. Zespół pogotowia zabrał go do szpitala.