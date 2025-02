Technikum nr 4 zwane także "Chemikiem" to najlepsza szkoła techniczna w powiecie puławskim i jedna z wiodących na Lubelszczyźnie. Dzisiaj uczniowie ostatnich klas ubrani w eleganckie, wieczorowe stroje pojawi się w centrum konferencyjno-bankietowym Hotelu Garbów.

Zanim zatańczyli poloneza, uczniowie podziękowali i wręczyli kwiaty swoim nauczycielom i wychowawcom. - Gdyby nie wasza ciężka praca, nasza nauka byłaby o wiele trudniejsza - przyznali tegoroczni maturzyści, zwracając się do kadry pedagogicznej puławskiego ZST. - Szkoła to nie tylko budynek, w którym zdobywamy wiedzę, ale także atmosfera, ciepło i przyjaciele - mówili.

O zabranie głosu został poproszony także dyrektor szkoły, Henryk Głos. - Życzę wam szampańskiej, bezpiecznej zabawy i niesamowitych wrażeń. Życzę, abyście po latach spotykali się ze sobą na zjazdach absolwentów. Zapraszam was do odwiedzania szkoły. Połamania piór na maturze i samych stuprocentowych wyników - powiedział, przypominając zebranym o tym, że do matury już nie 100, a tylko 92 dni.

- Korzystajmy z tego czasu, bo taka noc już nigdy się nie powtórzy, udanej zabawy - uzupełnili przedstawiciele uczniowskiego samorządu. Dobrej zabawy młodzieży czyli również rodzice, którzy przyznali, że czas, w których ich dzieci nagle stały się dorosłe, z ich perspektywy minął bardzo szybko.