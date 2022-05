Puławy. Spotykają się dwa razy w tygodniu. Po schodach wchodzą już bez zadyszki

Treningi pod hasłem "wracamy do formy" to jeden z projektów ostatniego budżetu obywatelskiego. Dwa razy w tygodniu, w każdą środę i piątek, grupa zapaleńców spotyka się, by wspólnie poćwiczyć. Gimnastykę na błoniach prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, a chętnych do udziału w tego rodzaju aktywności przybywa.

- Przychodzą wszyscy. Osoby, które utrzymują formę, jak i ci, którzy przesiedzieli w domu całą pandemię. Nasze treningi to dla nich szansa, by wyjść na zewnątrz, spotkać się z innymi ludźmi i wspólnie poćwiczyć. Nie potrzeba żadnych formalności. Wystarczy przyjść o godz. 17.30 i robić to, co inni. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek - mówi Elżbieta Krawczyk z fundacji BezMiar.

Ostatni, środowy trening poprowadził instruktor nordic walking, Paweł Wojciechowski. W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób, m.in. jedna z autorek pomysłu plenerowych ćwiczeń, Alicja Stołecka.

- W czasie pandemii chodziłyśmy na gimnastykę wspólnie z grupą z Klubu Seniora. I okazało się, że ona nam bardzo pomaga, poprawia naszą kondycję. Na początku bywało ciężko, ale z każdym treningiem było coraz lżej. I nawet po schodach bez zadyszki udało się wejść - opowiada miłośniczka ruchu na świeżym powietrzu. - To projekt dla wszystkich, którzy chcą się ruszać. Chcemy, żeby ludzie się integrowali i poczuli zdrowiej, tak jak my - tłumaczy.

Zgodnie z planem, plenerowe treningi potrwają do końca października. Odbywają się w każdą środę i piątek na puławskich błoniach. Start zawsze o godz. 17.30. Każdy trening trwa ok. godziny. Udział jest bezpłatny. Nie wymaga zapisów. Korzystać mogą wszyscy, bez względu na wiek, czy miejsce zamieszkania. Projekt ma zostać zgłoszony także do nowego budżetu obywatelskiego.