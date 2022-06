Można pić

Uwagi mieszkańców z Madalińskiego dotarły do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Puławach oraz powiatowego sanepidu. Wodę u pana Gawrona do badań pobrano dwukrotnie. Pierwszy raz w sobotę, niedługo po zgłoszeniu, a następnie w poniedziałek. Badanie przeprowadzono w laboratorium MWPiK, który jak podkreślają pracownicy powiatowego sanepidu, jest akredytowane, więc nie ma powodu, by nie ufać w rzetelność badań. Wyniki są już znane.

– Woda jest dobra, przydatna do spożycia. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – zapewnia Jolanta Gil z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach. Co ważne, laboranci nie badali wody z basenów. Nadal nie wiemy więc, czym jest osad, jaki pojawił się na ich dnie. – Tego rodzaju dochodzenia nie będziemy przeprowadzać – informuje szefowa działu inspekcji sanitarnej.

– Woda na osiedlu Włostowice, jak i na pozostałym terenie miasta Puławy nadaje się do spożycia. Prowadzony jest ciągły monitoring parametrów wody na ujęciu, w zbiornikach magazynowych oraz na sieci, który na bieżąco potwierdza jej prawidłową jakość – tłumaczy Wiesław Duklewski z puławskiego MPWiK-u. – Przeprowadzone badania wody z ul. Madalińskiego nie potwierdziły zasadności zgłoszeń.