Dodatek węglowy. Ludzie już szturmują urzędy

Zapowiedź wypłaty dodatków węglowych przez rząd wywołała duże zainteresowanie ze strony obywateli, posiadających kotły na paliwo stałe. Urzędy miast i gmin w całym województwie lubelskim każdego dnia odbierają w tej sprawie dziesiątki telefonów. Mieszkańcy pytają o to, co zrobić, by otrzymać obiecane 3 tys. zł. Urzędnicy odpowiadają krótko - czekać.