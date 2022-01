Drogowcy wycinają jak leci. Kolejny pogrom przy szosie

Zamość chce zmienić zasady parkowania. Strefy, stawki, ulgi

Na najbliższej sesji radni Zamościa zadecydują o zmianach w opłatach za parkowanie. Najważniejsze z nich to: droższy postój na Starówce, rozwianie wątpliwości co do parkingów przy parku i PZU. Parkowanie w całej strefie będzie płatne w dni robocze, między godz. 8 a 18.