Dwie osoby chcą zostać dyrektorem szpitala w Puławach

W piątek, 21 października, minął termin składania dokumentów aplikacyjnych do konkursu na dyrektora puławskiego szpitala. - W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Obydwie kandydatury spełniły warunki formalne. Osoby te zostały dopuszczone do kolejnego etapu, czyli rozmów przed komisją konkursową. Termin posiedzenia wyznaczono na początek listopada - mówi Maciej Saran, rzecznik powiatu puławskiego.

Przypominamy, że pracami komisji z ramienia zarządu powiatu kieruje Ireneusz Rzepkowski.

Kto bierze udział w konkursie - tego powiatowi urzędnicy nie zdradzają. Jedną z tych osób z pewnością jest Piotr Rybak, obecny dyrektor puławskiego SP ZOZ, który nie kryje zainteresowania kolejną kadencją. O jego konkurencie lub konkurentce wiemy natomiast tylko tyle, że jest to osoba spoza Puław, nie związana zawodowo z puławskim szpitalem.

Jest to już drugie postępowanie. Pierwsze zostało zakończone bez rozstrzygnięcia z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów. Przystąpiła do niego tylko jedna osoba. Tym razem procedurę prawdopodobnie uda się doprowadzić do końca. Nazwisko osoby, której zarząd powiatu powierzy zarządzanie SP ZOZ powinniśmy poznać w przyszłym miesiącu.

Puławski SP ZOZ to jedna z większych placówek ochrony zdrowia na Lubelszczyźnie, zatrudniająca ponad 850 osób, w tym ok. 110 lekarzy i 300 pielęgniarek. W ciągu roku placówka przeprowadza ok. 5 tysięcy zabiegów, a jej roczne przychody w tym roku szacowane są na blisko 180 mln zł.