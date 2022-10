Dżdżownice, czy wiatraki? Puławianie wybiorą najlepsze wynalazki

Przed nami wyjątkowy Demo Day. Po raz pierwszy do oceny biznesowych pomysłów zaproszona zostanie publiczność. Wszyscy zainteresowani samymi wynalazkami, ale także oddaniem głosów na wybrane, mogą udać się do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i wziął udział w tym wydarzeniu.

O nagrodę główną, 5 tys. zł, powalczy 10 autorów innowacji, którzy przeszli 9-miesięczny okres przygotowań. Dzięki wsparciu ekspertów, ich oryginalne, ale często niedopracowane jeszcze pomysły, z czasem przekształciły się w przejrzyste modele z biznesowym potencjałem i planem rozwoju. A to wszystko w ramach pilotażowego programu Strefa Pomysłodawcy, który koordynuje puławski park technologiczny.

Przed puławską publicznością w środę jako pierwsza wystąpi Wiktoria Kozłowska, która opowie o swoim startupie "dżo". Chodzi o kompostownik na bioodpady używający kalifornijskich dżdżownic. Tuż po niej na scenie pojawi się Ania England z jej PalmTree, czyli cyfrową platformą do rozwoju przedsiębiorczości wśród artystów. Jako trzeci o swoim wynalazku opowie Artur Włudarczyk, który zaprojektował kompaktową, przydomową elektrownię wiatrową o mocy 1,5 kW.

W prezentacji wezmą udział także: Krzysztof Kohut z prototypowym urządzeniem do ogrzewania i schładzania powietrza w budynkach, Marta Izydorczyk z aplikacją dla rynku HR, Nikol Stuczyńska z mobilną książeczką zdrowia, Marek Kotschy z czterokomorowym stojakiem do segregacji śmieci, jak również Dawid Małecki z aplikacją dla klientów branży gastronomicznej, Roman Zaborowski z portalem do wymiany towarów dla dzieci przez ich rodziców i Emilia Wieremiejuk, która stworzyła edukacyjną grę komputerową dla studentów prawa.

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszym wydarzeniu. Zwycięzcę Demo Day wybierzemy głosami jurorów oraz publiczności, dlatego każdy głos ma znaczenie - mówi Anna Blajerska z puławskiego technoparku.

Początek Demo Day w środę 12 października o godz. 10 w sali konferencyjnej biurowca przy Mościckiego 1. Wstęp wolny.