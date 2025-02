Do zmiany układu sił w Radzie Miasta Puławy doszło podczas ostatniej sesji, kiedy radni przegłosowali zmiany w prezydium. Odwołano przewodniczącą rady Ewę Wójcik (weszła do rady z własnego komitetu; popierana przez Koalicję Obywatelską) oraz wiceprzewodniczących: Piotra Sadurskiego z KO i Sławomira Seredyna z Polski 2050.

Nowym przewodniczącym rady został Mariusz Wicik z Prawa i Sprawiedliwości (PiS), a wiceprzewodniczącymi Waldemar Orkiszewski z PiS oraz Anna Szczepańska-Świszcz z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

O nowej koalicji poinformowali w mediach społecznościowych politycy PiS.

– Ogromnie gratuluję Markowi Grzegorzowi Wojciechowskiemu — wicemarszałkowi Województwa Lubelskiego i sekretarzowi Zarządu Okręgu nr 6 Prawo i Sprawiedliwość oraz Mariuszowi Wicikowi, pełnomocnikowi PiS w powiecie puławskim znakomicie wykonanej pracy i stworzenia koalicji większościowej PiS-PSL w Radzie Miasta Puławy — napisał poseł PiS Przemysław Czarnek.

Marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski z PiS w swoim wpisie zaznaczył, że „po nieudanym uchwaleniu budżetu miasta Puławy, rozpoczęto rozmowy o możliwych warunkach umowy koalicyjnej”, a na sesji Rady Miasta „zrealizowano jedne z początkowych ustaleń”.

– Dotychczasowe nieudolne i stagnacyjne działania Rady Miasta w Puławach, rosnące obawy o realizacje strategicznych inwestycji miejskich, pogarszający się stan w spółkach miejskich, czy dramatyczna sytuacja drużyn sportowych, które straciły głównego sponsora musiały wpłynąć na decyzję o podjęciu konsekwentnych działań – napisał Stawiarski.

Podziękował wicestaroście puławskiemu Piotrowi Rzetelskiemu z PSL „za wykazaną dojrzałość i troskę o dobro przyszłości miasta. Ponadpartyjne działanie na rzecz lokalnej społeczności zasługuje na najwyższe wyrazy uznania” – napisał Stawiarski.

Poproszony przez PAP o komentarz prezes PSL w Lubelskiem europoseł Krzysztof Hetman, odpowiedział w trzech punktach.

– Po pierwsze chciałbym zauważyć, że triumfalny ton przedstawicieli PiS jest przedwczesny. Po drugie muszę poznać przyczynę nieporozumienia, do jakiego niewątpliwie doszło w koalicji partii prodemokratycznych, czego efektem były zmiany w Radzie Miasta Puławy. Po trzecie mam nadzieję, że będzie szansa, aby tę sprawę odwrócić – ocenił Hetman.

Radna Anna Szczepańska-Świszcz z PSL, która do Rady Miasta Puławy weszła startując z komitetu prezydenta miasta, Pawła Maja, przyznała, że do zmiany układu sił w Radzie Miasta doszło za jej przyczyną. – Moją decyzję podjęłam świadomie, przypłaciłem ją kilkoma siwymi włosami i ogromnym stresem. Ale uważam z całym przekonaniem, że należało to zrobić. Lepiej teraz niż później. A wy rozliczycie mnie za taki krok – napisała.

Jej zdaniem „dotychczasowy układ” nie miał możliwości realnego działania. – Zbyt wiele sprzecznych poglądów, różnych interesów, własnych ambicji. Potrzebujemy sprawnego działania. Czy to się uda? Wierzę, że tak – dodała.

Zaznaczyła, że jej światopogląd nie ulega zmianie i nigdy nie ukrywała, że jest jej „bliżej do prawej strony”. Zapewniła, że nie wstąpiła do PiS, nie przyjęła żadnej posady i nie przestaje popierać prezydenta miasta. – Walczyłam o takie zapisy porozumienia koalicyjnego, w które wierzę, że są najistotniejsze dla przyszłości miasta. Mam czyste sumienie i chyba większą możliwość działania. Nikogo nie przepraszam, wielu dziękuję, a liczę na wsparcie wszystkich – dodała.

Rozczarowanie tą sytuacją wyraził prezydent Puław Paweł Maj, podkreślając jednocześnie, że „swojego niezależnego kursu” nie zmieni. – Jestem głęboko zaskoczony i zasmucony, że radna, która otrzymała Wasz mandat zaufania, startując z mojego niezależnego komitetu, postanowiła wejść w sojusz z PiS-em. Każdy ma prawo do wyboru, jednak nie mogę zaakceptować postaw, które mogą podważać zaufanie mieszkańców – napisał Maj na portalu społecznościowym.

Rada Miasta Puławy liczy 22 radnych. 10 radnych reprezentuje PiS, 8 radnych - KO, jedna osoba jest z Polski 2050, jedna z PSL i jeden radny niezależny.