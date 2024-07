Puławska lista płac. Nie wszyscy chcą ujawniać zarobki

Nie wszyscy lubią zdradzać wysokość swoich dochodów, ale niektórzy muszą. Przykładem są pracujący w różnych branżach samorządowcy, kierownicy jednostek, prezesi spółek, dyrektorzy szkół itp. Na tej podstawie oraz ogłoszeń o pracę z lokalnych firm, stworzyliśmy zestawienie pokazujące ile można zarobić w regione. Podane dane dotyczą zarobków miesięcznych, najczęściej brutto, ale zdarzyły się także kwoty "na rękę". Dane pochodzą z lat 2023 i 2024.

Zestawienie pokazuje, że przykładowo prezes miejskiej spółki w Puławach może liczyć na co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Na sumy w okolicach 10 tysięcy mogą liczyć dyrektorzy szkół i kierownicy wydziałów w urzędzie miasta. Co ciekawe, niektórzy pracownicy naukowi z PIWet-u otrzymują wynagrodzenie niższe niż te oferowane np. florystkom, czy sprzątaczkom. Stawkę zamyka bezrobotny otrzymujący nie tyle wynagrodzenie, co gwarantowany przepisami zasiłek.

Wszystkich Czytelników z Lubelszczyzny zachęcamy do wysyłania nam pasków z wynagrodzeniem lub anonimowych informacji o Waszych zarobkach na (redakcja@dziennikwschodni.pl). Jeśli otrzymamy ich wystarczająco dużo - przygotujemy kolejną część zestawienia - tym razem dla całego województwa.