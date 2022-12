Jechał za blisko TIR-a. Nie zdążył zahamować

Drogi są śliskie, co wpływa na czas i odległość potrzebne do wytracenia prędkości. W poniedziałek przekonał się o tym 27-latek z gminy Sulejówek, który podróżował swoim audi drogą S17. Na wysokości Olempina w gminie Markuszów, najechał na tył naczepy ciężarowego MAN-a.

Na miejsce wezwano policję. Według ustaleń mundurowych, mężczyzna nie zachował bezpiecznej odległości od auta, za którym jechał.Kierowca był trzeźwy. Otrzymał mandat i punkty karne. Nic poważnego mu się nie stało. Doznał ogólnych potłuczeń ciała.

Puławska policja apeluje do kierowców o to, by dostosowali zarówno prędkość, jak i odległość od innych pojazdów do panujących warunków.