Jeden z najcenniejszych zabytków Kazimierza Dolnego znowu otwarty dla zwiedzających

Wystawę poświęconą Tamarze Łempickiej obejrzało już 17 tys. osób. Znamy koszty organizacji

Blisko 17 tys. osób odwiedziło do tej pory wystawę poświęconą Tamarze Łempickiej w Muzeum Narodowym w Lublinie. To jedno z najbardziej kosztownych wydarzeń zorganizowanych na lubelskim zamku. Koszty wystawy to co najmniej 1,1 mln zł.