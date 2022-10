Kaczyński w Puławach. Spotkanie tylko dla wybranych

Postać lidera Prawa i Sprawiedliwość nadal wywołuje skrajne emocje, co podczas jego wizyty w Puławach można było dostrzec niczym w soczewce. W auli Państwowego Instytutu Weterynarii panowała wręcz podniosła atmosfera. Występujący w roli konferansjera poseł Sławomir Skwarek starał się podtrzymywać entuzjazm. Parlamentarzysta z powiatu łukowskiego tuż przed wejściem na salę prezesa zachęcał zgromadzonych do braw. – Zróbcie to tak, jakbyście byli na meczu Wisły Puławy – przekonywał.

Będą biegać po gminach

Zwolennikom partii, jej działaczom, ministrom, posłom, czy samorządowcom spod znaku PiS dwa razy nie trzeba było powtarzać. Jarosław Kaczyński otrzymał gromkie prawa, na stojąco. Chwilę później zgromadzeni odśpiewali hymn. Poseł Skwarek, korzystając z okazji, zdobył się na odważną deklarację.

– My, parlamentarzyści z okręgu nr 14 dotrzemy do każdej gminy na Lubelszczyźnie. Samochodem, rowerem, a jak będzie to trzeba to na piechotę również – obiecał, zapewniając przy tym, że sam biega "zdecydowanie szybciej" od Tuska.

Gdy Jarosław Kaczyński zaczynał swoje przemówienie, wspominając o tym, ile pieniędzy otrzymały gminy z puławskiego okręgu, jak bardzo sprawiedliwy i apolityczny był to podział oraz o tym, jak rząd w trudnych czasach stara się dbać o Polaków, mierząc się z nieprzychylną opozycją, na chodniku przed instytutem kilkadziesiąt osób demonstrowało swój sprzeciw.

Otoczeni przez liczne siły policji, nieśmiało wznosili w górę tabliczki z takimi napisami jak "strefa wolna od Kaczora", "PiS-off" czy "PiS = drożyzna". Najgłośniejsi zwolennicy opozycji zajęli miejsca po drugiej stronie ulicy. Sporadyczne okrzyki wymierzone w nielubianego polityka oraz puszczana z głośników muzyka przypominały bardziej happening, niż głos społecznego oburzenia.

To, co łączyło natomiast obydwie społeczności, tą zamkniętą w auli i tą stojącą na chodniku, to liczba osób spoza Puław. Zarówno na spotkaniu z Kaczyńskim, jak i wśród jego nie wpuszczonych do środka jego oponentów, znaczną część stanowili przyjezdni.

Nie dla zwykłych ludzi

– Ja przyjechałam z Kraśnika. Chciałam wejść na to spotkanie i zadać panu Kaczyńskiemu pytanie o to, jak długo jeszcze PiS będzie niszczyć ten kraj. Jak długo będą takie podwyżki. Kiedy zaczną szanować prawo i konstytucję. Niestety nie udało się. Spotkanie jest zamknięte. Chyba tylko dla aparatczyków oraz ich rodzin, bo pan Kaczyński nie spotyka się ze zwykłymi ludźmi – mówiła Jadwiga Kmieć, która została przed instytutem do samego końca.

Towarzyszyła jej pani Małgorzata z okolic Puław. – Jesteśmy tutaj, bo chciałyśmy w ten sposób zaprotestować. Nic więcej nie możemy zrobić, ale mam nadzieję, że chociaż to dotrze do tego pana, który zamknął się w instytucie i nie chce z nami rozmawiać – tłumaczyła. – I po co tutaj tyle policji? Stojąc tutaj czuję się, jakbym przyszła z kijami bejsbolowymi i chciała kogoś pobić. To jest zatrważające, ile to wszystko musi kosztować. A przecież my jesteśmy pokojowo nastawieni – zauważyła puławianka, Agnieszka Tracz.

Potrzebna mobilizacja

Tymczasem auli strzeżonej przez licznych ochroniarzy, Jarosław Kaczyński żartował ze swoich przeciwników politycznych, a zgromadzeni odpowiadali śmiechem i brawami. Mówił też o poważniejszych sprawach, jak reparacje od Niemiec, wojnie na Ukrainie i kryzysie. – Działamy w takiej szczególnej sytuacji, gdzie druga strona może nazywać białe nazywać czarne, a czarne białe. Dlatego nasz wysiłek musi być bardzo wielki i wtedy to zwycięstwo nadejdzie – mówił prezes PiS, oczekując od polityków swojej partii pełnego zaangażowania przed najbliższymi wyborami.