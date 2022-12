S17 w kierunku Lublina. Wypadek i troje dzieci w szpitalu

Postanowienia noworoczne. Jak to zrobić dobrze? Odpowiada ekspertka z UMCS

Tendencja do planowania czy podsumowań jest czymś, co towarzyszy człowiekowi w wielu momentach życia. Warto zastanowić się nad tym, czy postanowienia noworoczne to dobra praktyka czy może element, który powoduje wiele trudnych emocji?