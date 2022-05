Kolizja na drodze z Puław do Żyrzyna. Dwie osoby w szpitalu

22 A A

(fot. Policja)

Na drodze wojewódzkiej nr 824 doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Kierującą i pasażerkę z citroena pogotowie zabrało do szpitala w Puławach. Ruch we Wronowie odbywa się wahadłowo.

