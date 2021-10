Końskowola. Zakładają światłowód, uszkodzili wodociąg

Las Stocki, ul. Pożowska w Końskowoli, a także Pożóg to część wsi, do których już dotarł lub niedługo dotrze linia światłowodu umożliwiającego korzystanie z szerokopasmowego internetu. To wojewódzki projekt, za który odpowiada Urząd Marszałkowski. Niestety, o ile pomiędzy miejscowościami wykopy przebiegały bez większych problemów, tak we wspomnianym Pożogu doszło już do dwóch awarii sieci wodociągowej.

Naprawianie pierwszej z nich trwało około tygodnia, przez co mieszkańcy tymczasowo stracili dostęp do bieżącej wody. Na miejsce podstawiono małą cysternę. Generalny wykonawca robót, spółka FIBEE, nie była w stanie samodzielnie usunąć problemu. W naprawę uszkodzonej sieci zaangażowano puławski MPWiK oraz specjalistyczną firmę wynajętą przez gminę. Koszt usunięcia pierwszej awarii opiewa na blisko 80 tys. zł.

Niestety, we wtorek w innej części Pożoga, doszło do kolejnego uszkodzenia rury wodociągowej. Tym razem z problemem poradzono sobie szybciej. Władze gminy zapewniają, że awaria została już usunięta, ale naprawa wygenerowała kolejne koszty. Rachunkami gmina ma zamiar obciążyć wykonawcę światłowodowej sieci.