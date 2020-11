Puławy: Krew potrzebna coraz bardziej. Zbiórka już w piątek

Stanowiska dla dawców krwi znajdziemy w sali nr 16 (konferencyjnej) budynku dyrekcji naczelnej puławskich Zakładów Azotowych. Wszyscy, którzy chcą wziąć w akcji, zanim udadzą się do sali, powinni zadzwonić pod nr 609-933-998, by potwierdzić swój udział. Przyjmowanie telefonicznych deklaracji zakończy się w czwartek. Zgłoszeń, jak informują organizatorzy, można dokonywać także internetowo korzystając z messengera. Wystarczy napisać do koordynatora (Tomasz Ogrodnik). Warto się pospieszyć, bo bez zapowiedzi, w piątek, czyli dniu zbiórki, nie będzie można wziął udziału w tej akcji.

W związku z pandemią, honorowi dawcy muszą pamiętać także o przyjętych przez ZA zasadach i obostrzeniach. Chodzi m.in. o zachowywanie dystansu. W wyznaczonym pomieszczeniu w tym samym czasie będzie mogło przebywać maksymalnie do 6 osób, nie licząc personelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a przed drzwiami będzie mogło czekać do 2 osób. Ponadto wszyscy oddający krew, podobnie jak personel, muszą korzystać z maseczek. Pamiętać należy także o dezynfekcji rąk i słuchaniu poleceń. Dawcy, przed oddaniem krwi, powinni spodziewać się ankiety "wstępnej kwalifikacji".

Żeby dostać się do sali nr 16, należy korzystać z bocznego wejścia, od strony STO-ZAP-u. Akcja potrwa od godz. 8:30 do 13:30. Dla osób, które oddadzą krew, puławskie Azoty przygotowały drobne upominki.