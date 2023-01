Lodowiska w woj. lubelskim: adresy, ceny, godziny otwarcia. Gdzie najlepiej pojeździć?

Lodowisko przy Sienkiewicza 22 w Chełmie zwykle działa do końca lutego. Czynne jest codziennie w godzinach 9-19. Bilet normalny to koszt 14 zł za godzinę. W przypadku konieczności wypożyczenia łyżew stawka rośnie do 18 zł za godzinę. Jazdy ulgowe w cenie 10 zł za godzinę ślizgania.

Trochę więcej zapłacimy za skorzystanie z lodowiska na Rynku Wielkim w Zamościu. Tutaj bilety kosztują 20 zł za każde 45 minut zabawy na lodzie. Ulgowe są po 10 zł. Wypożyczenie łyżew to kolejne 8 zł, które zostanie doliczone do rachunku. Po opuszczeniu tafli warto pamiętać o ich zwrocie. Za „zgubienie” pary naliczona zostanie opłata w wysokości 2 tysięcy zł. Obiekt działa każdego dnia w godz. 9-21.

W weekend jest drożej

W Lublinie IceMania przy Alejach Zygmuntowskich 4 to jedna z większych ślizgawek w regionie. Z tafli o wymiarach 30x60 metrów można korzystać codziennie. W dni powszednie obiekt zaprasza od godz. 10 do 19.15, z kolei w weekendy od 11.45 do 21. Bilety normalne na tygodniu są sprzedawane po 19 zł, a w soboty, niedziele i święta po 25 zł. Ulgowe odpowiednio po 15 i 19 zł. Aktywacja wejściówki uruchamia zegarek, który odlicza 80 minut, co ma wystarczyć na przebranie się oraz ok. godzinę ślizgania. Za wypożyczenie łyżew w Lublinie zapłacimy 12 zł.

W Białej Podlaskiej do wyboru są dwa sztuczne lodowiska. To przy SP nr 6 na tygodniu działa od godz. 16 do 21, w soboty i niedziele od 12 do 21. Przy czym wejście na lód jest możliwe tylko o pełnych godzinach, a żeby wejść o godz. 20 musi zebrać się grupa co najmniej 15 osób. Te drobne niedogodności niwelują umiarkowane ceny. Za godzinę jazdy zapłacimy 10 zł, a uprawnieni do nabycia biletu ulgowego zaledwie 6 zł. Koszt wypożyczenia łyżew to 7 zł.

Podobne ceny obowiązują na obiekcie przy SP nr 9, z tym, że tam sesja trwa 45 minut, a obiekt każdego dnia (w trakcie ferii) startuje o godz. 10. Dla uczniów bialskich szkół sesja przedpołudniowa jest darmowa.

Najdłuższe sesje

Jeden z lepszych stosunków ceny do jakości oferuje obiekt przy ul. Hauke-Bosaka w Puławach. W odróżnieniu od innych miast województwa lubelskiego, jedna sesja trwa 1,5 godziny, a więc dwa razy dłużej, niż w Białej Podlaskiej, czy w Zamościu. Zakup normalnego biletu to natomiast koszt 10 zł w przypadku osób dorosłych lub 6 zł w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 zł. W trakcie ferii oraz w weekendy lodowisko działa w godz. 10-21 z przerwą techniczną (godz. 14-15). Po feriach w dni powszednie ślizgawka będzie otwarta od 15 do 21.

Mieszkańcy Powiśla poślizgać mogą się także przy Fabrycznej w Opolu Lubelskim. Bilety normalny sprzedawane są w cenie 13 zł, a ulgowe w cenie 11 zł za jedną sesję, która trwa 60 minut. Drugie tyle trzeba zapłacić za wypożyczenie łyżew. Dosłownie, bo opłata ta uzależniona jest od rodzaju kupowanego biletu. W przypadku osób dorosłych wynosi 13 zł, co jest najwyższą stawką tego rodzaju w województwie. Obiekt zaprasza codziennie od godziny 10 do 21.45, przy czym pomiędzy 15 i 16 możemy spodziewać się przerwy technicznej.

Tu za darmo

Miłośnicy ślizgania coś dla siebie znajdą również w Łukowie. Lodowisko przy SP nr 4 w trakcie ferii i dni powszednie działa w godz. 15-20, a w soboty i niedziele od godz. 14 do 20. Bilety w cenie 12 zł (normalny), 10 zł (z kartą mieszkańca) i 6 zł (ulgowy) pozwalają na 45 minut zabawy. Wypożyczenie łyżew bez względu na rodzaj biletu kosztuje 8 zł.

Sztuczne lodowisko w zeszłym tygodniu otworzył również Biłgoraj.

Ślizgawka przy SP nr 5 działa w godz. 9-20 i, co ważne, wstęp na ten obiekt jest bezpłatny. Przy czym w dni powszednie do godz. 14 pierwszeństwo mają szkoły i grupy zorganizowane. Wszystkie pozostałe sesje funkcjonują bez ograniczeń. Zapłacić trzeba jedynie za wypożyczenie łyżew, co kosztuje od 6 do 10 zł za parę.

Czekają na pogodę

Pojeździć będzie można też w Świdniku. Obiekt przy SP nr 5 czeka na poprawę pogody, tzn. ochłodzenie. Jeśli temperatura spadnie, lodowisko może zostać otwarte jeszcze w trakcie ferii. Wysokość cen biletów ma być taka sama, jak przed rokiem: 8 zł (normalny) lub 6 zł (ulgowy) za godzinę. Przy czym w trakcie ferii osoby do lat 18 zapłacą zaledwie 4 zł. Wypożyczenie łyżew, podobnie jak Opolu Lubelskim, uzależniono od rodzaju biletu. Będzie to koszt 6-8 zł. Jeśli obiekt zostanie otwarty, będzie czynny w godz. 13-20 (weekendy) oraz 15-20 (dni powszednie).