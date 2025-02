Miłość ma cztery łapy. Zagrają dla bezdomnych zwierząt

Miłośnicy czworonogów i muzyki tej imprezy nie powinni przegapić. W niedzielę będzie można posłuchać utalentowanych wykonawców, a jednocześnie pomóc zwierzętom, które swoich domów nie mają. Pieniądze zebrane podczas koncertu pozwolą kupić m.in. specjalistyczne leki, opłacić usługi weterynaryjne oraz zaopatrzyć placówkę w dobrej jakości karmę.

- Od pracowników schroniska otrzymaliśmy listę życzeń. Chodzi o wszystko to, co wybiega ponad standard oferowany przez miasto. Zachęcamy wszystkich do wsparcia - mówi pomysłodawca i organizator wydarzenia, Marcin Mizera.

Na scenie wystąpi m.in. Piotr Bagun z Kocka, finalista programu "Szansa na sukces", Hubert Danasiewicz - wokalista z powiatu ryckiego, kolejny z byłych uczestników tego popularnego programu. Swoje umiejętności wokalne zaprezentuje także pieśniarka i kompozytorka z Warszawy, Dominika Świątek - kierownik muzyczny Teatru Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród artystów znalazł się również zespół Dywizjon z Liceum Lotniczego w Dęblinie, a także pochodząca z Puław piosenkarka jazzowa - Danuta Błażejczyk.

Podczas koncertu zaplanowano aukcję oraz loterię fantową. Początek imprezy o godz. 16. Wstęp - za wrzut do puszki.