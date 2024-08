Muzealnicy z Puław przecierają szlaki. Czeka ich wyjątkowy rejs

Korzystając z okazji zbliżającej wymiany pracowników Polskiej Akademii Nauk, którzy pracują na stacji polarnej na Spitsbergenie, tym razem w rejs na północ Norwegii wybierze się piątka pracowników puławskiego muzeum.

- To będzie dla nas wszystkmich pierwsza podróż za koło podbiegunowym. Będziemy również pierwszymi muzealnikami, którzy odwiedzą polską stację. Przecieramy szlaki. Dzięki tej wizycie staniemy się, można powiedzieć, prawdziwymi polarnikami - mówi Piotr Kondraciuk, dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach.

Podróż w kierunku Morza Arktycznego rozpocznie się 20 sierpnia w Gdańsku. Puławscy muzealnicy razem z koleżankami i kolegami z PAN-u wsiądą na pokład statku Horyzont II, który zabierze ich w trwający około tygodnia rejs. Celem podróży jest stacja im. Stanisława Siedleckiego na fiordzie Hornsund.

- Podczas wyprawy pracownicy MBP będą mieli okazję zapoznać się z pracami badawczymi prowadzonymi na stacji polarnej oraz wykonywać dokumentację fotograficzną i filmową, która zostanie wykorzystana do realizacji wystaw i projektów edukacyjnych - tłumaczy Anna Nycz z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, organu prowadzącego puławską placówkę.

Kolejnym celem muzealników jest obejrzenie wycofanych z użytku sprzętów wykorzystywanych w przeszłości przez polskich badaczy na Spitsbergenie. Najciekawsze z nich mają zostać zabrane do Puław. Jednym z nich ma być terenowy samochód, który przez ok. 30 lat był wykorzystywany przez polskich pracowników naukowych na północy Norwegii. Przyszłe eksponaty przypłyną do Polski statkiem.

Puławianie mają zamiar także nawiązać współpracę z norweskim Muzeum Svalbardu. - To jest podobna instytycja do naszej, więc myślę, że moglibyśmy wykonywać wspólne projekty, np. dzięki funduszom norweskim - tłumaczy dyrektor Kondraciuk.

Powrót do kraju zaplanowano samolotem, po 4 września. Nowe eksponaty z Norwegii do Puław powinny trafić 2-3 tygodnie później.