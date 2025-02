Nad Wisłę będzie można dojechać lepszą drogą. Jest umowa

W środę Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę za 23 mln zł z firmą Wodbud z Kraśnika. Chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 741 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 738 do rzeki Wisły w gminie Puławy.

Inwestycja obejmuje poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, tak by przystosować ją do większych obciążeń. Będzie to możliwe dzięki wymianie nawierzchni, w tym podbudowy i warstwy wiążącej z asfaltu betonowego oraz warstw ścieralnych. Przewidziano również korektę trasy i niwelety drogi, w szczególności w zakresie istniejących nienormatywnych łuków poziomych i pionowych. Zaplanowano też prace w zakresie infrastruktury dla pieszych, skrzyżowań, wlotów i zjazdów, odwodnienia oraz oświetlenia drogowego. Istniejący most żelbetowy nad rzeką Klikawka zostanie rozebrany i zastąpiony nową konstrukcją. Ponadto w zakresie kolizji z planowaną inwestycją przebudowane zostaną różnego rodzaju sieci.

Roboty mają ruszyć w marcu. Wykonawca ma 15 miesięcy na zadanie.