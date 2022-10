Nie ma chętnych do remontu cmentarza wojennego w Puławach

0 A A

Tak mogłyby wyglądać nowe, betonowe schody prowadzące do pomnika na cmentarzu wojennym w Puławach, gdyby miastu udało się wyłonić wykonawcę remontu nekropolii (fot. Wizualizacja UM Puławy)

Wygląda na to, że planowany w tym roku remont cmentarza wojennego przy Piaskowej nie dojdzie do skutku. Do przetargu, jaki ogłosiło miasto, nie przysłano żadnej oferty. Postępowanie unieważniono.

