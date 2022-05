Nie zastosował się do znaku „STOP”. Zmarł w szpitalu

Do tragedii doszło w czwartek przed godziną 12. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym ford fiesta, 65-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie zastosował się do znaku „STOP”. Tym samym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 28-letniemu kierującemu fordem transitem, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów.

– 65-letni kierowca forda z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Lublinie, gdzie po kilku godzinach na skutek doznanych obrażeń zmarł – informuje sierżant Małgorzata Okoń z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.