Nie żyje 14-letni chłopak. Razem z rodzeństwem przebywał nad Wisłą

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin. Goście wygrywają spotkanie 41:49 [zapis relacji na żywo]

Od meczu Fogo Unii Leszno z Motorem Lublin rozpoczną się tegoroczne play-offy w PGE Ekstralidze. Dzisiaj o godz. 20.30 najbardziej utytułowana drużyna w historii polskiego żużla podejmie na własnym torze aktualnego wicemistrza kraju. To będzie pierwsze z dwóch starć ćwierćfinałowych, które zapewnią jednej z ekip awans do półfinałów. Transmisję będzie można oglądać na antenie Eleven Sports. Zapraszamy także do śledzenia naszej relacji na żywo!