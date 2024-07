Nowe baseny, zjeżdżalnie i SPA. Przetarg na starą halę ogłoszony

Przebudowa hali przy al. Partyzantów może być jedną z najważniejszych inwestycji miasta Puławy w XXI wieku, tuż obok budowy nowej hali, technoparku, mediateki, czy kompleksowej przebudowy Domu Chemika. W piątek, 12 lipca, zgodnie z naszymi zapowiedziami, Ratusz ogłosił przetarg na ten cel w formie "zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie z udostępnionym programem funkcjonalnym odnowionej hali, budynek z 1974 roku czeka cały szereg zmian, które mają go znacznie unowocześnić, pozostawiając jednocześnie jego oryginalną bryłę zaprojektowaną przez Wojciecha Zabłockiego.

Baseny, bicze, fontanny

Najważniejszą zmianą ma być powiększenie części wodnej, basenowej kosztem sali gier. W południowej części budynku znajdzie się powiększona szatnia z szafkami na zegarki basenowe, sanitariatami i umywalniami. Z tej strefy na pływalnię będzie można dostać się nowymi schodami lub windą. Po powiększeniu ta część hali pomieścić ma 220 użytkowników, którzy będą mogli korzystać m.in. z wyremontowanego, sześciotorowego, 25-metrowego basenu, basenu rekreacyjnego z deszczownicą i wodnymi zabawkami, basenu z hydromasażem, gejzerami, biczami wodnymi, fontannami oraz trzech basenów jacuzzi. Ponadto kolejne 30 osób znajdzie miejsce w strefie SPA lażakami. Koncepcja zakłada również dwie nowe zjeżdżalnie z nowym pomostem i hamownią.

Park trampolin, sauny, squash

W tej części budynku swoje miejsce znajdzie również personel hali, pojawi się pokój pierwszej pomocy, pokój trenerów, szatnie dla pracowników, ratowników oraz magazyn sprzętu. Osobne szatnie będą służyć użytkownikom pomniejszonej sali gier. Tam z kolei pojawić ma się tzw. park trampolin z dużą i małą ścianką wspinaczkową, basenem z gąbkami dla dzieci, dwoma kortami do squasha i małym boiskiem do koszykówki. Zaprojektowane mają zostać również toalety oraz pomieszczenia dla personelu i zaplecza.

Na najwyższej kondygnacji autorzy koncepcji przewidują przeszkloną strefę gastronomiczną, biura, salę fitness oraz saunarium. W tym ostatnim mają być dwie sauny fińskie, jedna na podczerwień, sauna mokra, grota solna, strefa wypoczunku, a także pomieszczenie do schładzania się z prysznicami i wiadrami z wodą. Ta część budynku ma być dobrze skomunikowana z pływalnią. Na górze przewidziano także trybuny skierowane na baseny z ponad setką miejsc siedzących.

Instalacje do wymiany

Parter to część techniczna z filtrami, pompami, centralami, magazynem chemii basenowej, stacją uzdatniania wody itp. ale także zlokalizowana w północnej części obiektu siłownia na blisko 60 osób z szatniami z sanitariatami i natryskami.

W ramach zmian budynek doczekać ma się wymiany głównych instalacji, w tym wentylacji, kanalizacji sanitarnej, CO, elektrycznej, wodnej, komputerowej itd. Sporo zmian czeka również dach. Koncepcja przewiduje wymianę wszystkich zużytych elementów oraz termomodernizację. Ocieplone mają być też ściany zewnętrzne, a elewacja zostanie wykończona czerwonym klinkierem. Warto wspomnieć również o nowym nagłośnieniu oraz oświetleniu LED.

Dotacja nie wystarczy

Ile to wszystko będzie kosztowało dowiemy się po ewentualnym rozstrzygnięciu przetargu. Otwarcie ofert zaplanowano na 21 sierpnia. Szacunkowe koszty wynoszą około 50 mln zł, przy czym miasto Puławy dysponuje rządową dotacją na ten cel w kwocie niecałych 30 mln zł. Pieniędzy na ten cel niemal na pewno zatem zabraknie, co przy wysokim zadłużeniu miasta, może zagrozić powodzeniu tego przedsięwzięcia. O to, by tak się nie stało zabiegają lokalne władze poszukujące dodatkowych możliwości finansowego wsparcia dla tego zadania.