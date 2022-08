Nowe zabawki na błoniach w Puławach

Obywatelski projekt zakładał, że tyrolka, jak i taśma typu slackline zostaną rozpięte pomiędzy drzewami. Jego uzasadnieniem było wykorzystanie drzew, jako naturalnych miejsc zabawy i pokazanie, że można „bezpiecznie koegzystować z przyrodą” bez jej dewastacji. Ostatecznie, zgodnie z przygotowaną dokumentacją, z wykorzystywania drzew zrezygnowano. Powodem były względy techniczne, kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz brak drzew o odpowiedniej odległości od siebie.

Zarówno zjazd linowy o długości ok. 33 metrów, jak i taśma do utrzymywania równowagi zostaną rozpięte na stalowych słupach. Ta druga znajdzie się ok. 50 cm nad ziemią. Zgodnie z założeniami, wykonawca będzie musiał posadzić również kilka drzew, krzewy ozdobne oraz zagwarantować ich roczną pielęgnację. Nowe urządzenia na błoniach zajmą fragment istniejącej łąki kwietnej.

Obecnie trwa postępowanie, które ma wyłonić wykonawców obydwu zadań. Ich łączny koszt powinien zmieścić się w 85 tys. zł. Zarząd Dróg Miejskich, który odpowiada za wskazane inwestycje, zamierza ukończyć je przed najbliższą zimą.