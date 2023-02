Dęblin. Nowy kierunek studiów dla tych, którzy chcą bronić nieba

Wojna na Ukrainie udowadnia, że kluczowym elementem sił zbrojnych jest skuteczna obrona przez zagrożeniami z powietrza. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, która od lat kształci m.in. pilotów i nawigatorów, zapowiedziała otwarcie nowego kierunku studiów wojskowych - inżynierii bezpieczeństwa powietrznego. To oferta dla przyszłych żołnierzy wojsk obrony przeciwlotniczej, w tym dowódców Systemu Obrony Powietrznej RP.

Jak informuje uczelnia, pięcioletnie studia na tym kierunku pozwolą wykształcić inżynierów-dowódców posiadających specjalistyczną wiedzę o bezpieczeństwie i obronie powietrznej. Studenci nauczą się wykorzystywać m.in. "specjalistyczne urządzenia rozpoznania przestrzeni powietrznej i kosmicznej". Poznają systemy przeciwlotnicze wykorzystywane w polskiej armii, sposoby ochrony obiektów tzw. infrastruktury krytycznej i współczesne metody zarządzania na polu walki.

Nowy kierunek pozwoli studentom na zapoznanie się z taktyką lotnictwa wojskowego, czy możliwościami rakietowych i artyleryjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Wszystko po to, żeby po zakończeniu kształcenia, absolwenci inżynierii bezpieczeństwa powietrznego byli przygotowani do objęcia dowódczych i sztabowych stanowisk w polskim wojsku oraz do współdziałania ze strukturami NATO. Władze dęblińskiej uczelni zakładają, że absolwenci IBP będą sprawnymi dowódcami przygotowanymi do obrony polskiego nieba w czasie wojny i pokoju. Pomóc mają w tym praktyki w jednostkach wojskowych oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

Rekrutacja na studia wojskowe już się zaczęła. Zainteresowani nowym kierunkiem pierwsze kroki powinni skierować do najbliższego WCR-u, czyli Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie mogą złożyć właściwy wniosek. Po przejściu badań lekarskich kandydaci wezmą udział w egzaminach (10-12 lipca). Najlepsi otrzymają indeksy Szkoły Orląt.

Nowy kierunek oferuje 25 miejsc. Uposażenie studenta wojskowego wynosi 4560 zł miesięcznie, przy bezpłatnym zakwaterowaniu, wyżywieniu i umundurowaniu. Absolwenci IBP otrzymają tytuł magistra inżyniera, a po zaliczeniu egzaminu oficerskiego - stopień podporucznika.